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В России проходят памятные мероприятия по случаю Дня славянской письменности

11:47
  • пятница
  • 24 мая 2024

В Москве центром торжеств по традиции стал Китай-город

В День славянской письменности и культуры по всей стране проходят памятные мероприятия. В Москве центром торжеств по традиции стал Китай-город, где находится памятник Кириллу и Мефодию.

Праздничная акция началась с молебна равноапостольным братьям-просветителям. В церемонии приняли участие государственные деятели, школьники и студенты, представители общественных организаций, духовенства и дружественных иностранных государств.

Перед выступлениями творческих коллективов из Москвы, Болгарии, Сербии собравшиеся возложили венки к монументу основателям русской письменности.

"День славянской письменности для нас – это важное историческое событие, которое из поколения в поколение весь православный народ с радостью и торжеством отмечает в этот день. Ибо этот день наполнен для каждого из нас светом познания истины, добра, любви к Богу и к нашему Отечеству. Пусть Господь и святые равноапостольные Мефодий и Кирилл просвещают и укрепляют всех нас в вере и единомыслии", - заявил оман (Гаврилов), епископ Серпуховской, викарий патриарха Московского и всея Руси.
 

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