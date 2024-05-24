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NYT: Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу России

11:18
  • пятница
  • 24 мая 2024

ВС России успешно подавляют Starlink

Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) все чаще нарушают работу спутниковой связи Starlink на Украине.

Украинская армия использует Starlink чаще всего для связи, сбора разведданных и совершения атак беспилотников.

Сейчас ВСУ проигрывают радиоэлектронную борьбу России. Яркий пример - ситуация в Харьковской области, когда украинская армия была застигнута врасплох, пишет газета New York Times. Любые сбои в критические моменты боя ставят и без того растянутую армию Украины в еще более невыгодное положение.

"Если они (ВС России – прим. ред.) продолжат добиваться успеха, это может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте", - говорится в публикации.

Россия, скорее всего, начала использовать новые и более продвинутые технологии для создания помех Starlink, отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Кроме того, сбои в Starlink могут происходить не только из-за российских средств РЭБ. Помехи могут идти и от самих ВСУ, которые устанавливают технические ограничения, чтобы ВС России не использовали их средства связи.

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