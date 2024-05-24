Ленивцы, лемуры, обезьяны: в Ленинградском зоопарке — беби-бум

Родители только сейчас начали выводить малышей в свет

У обитателей Ленинградского зоопарка - время приятных забот. Сразу в нескольких семействах пополнение. Детёныши ленивцев, лемуров и обезьян знакомятся с окружающим миром. Они появились недавно, но родители прятали малышей от посторонних глаз и только сейчас начали выводить в свет к радости посетителей.

Маленький ленивец пока что живет на мамином животе, его крошечные коготки еще не достаточно окрепли, чтобы хвататься за ветки.

Самка Соня старается передвигаться как можно более аккуратно, чтобы случайно не стряхнуть наследника. Даже завтракает в самых невероятных позах, например, вниз головой. И это сейчас, когда новорожденный уже немного подрос и освоился.

"Самка в первые дни после рождения детеныша старается вообще не двигаться, как бы замирает на одном месте. И мы даже приносили ей специально еду, чтобы она кушала, прямо в рот ей закладывали, ей оставалось только понюхать и определить, хочет она это сегодня съесть или нет", - говорит Юлия Иванова, зоолог отдела приматов Ленинградского зоопарка.

В Ленинградском зоопарке этой весной целая череда пополнений. Недавно появился наследник в семействе японских макаков. А у кошачьих лемуров даже двойня. Маленькие лемурчики чувствуют себя прекрасно и вместе с родителями уже с удовольствием лакомятся взрослой едой.

У этого семейства теперь пятеро детей, все живут дружно и не ссорятся, а старшие не обижают младших. Об этом сотрудники зоопарка очень любят рассказывать посетителям. Но самым образцовым семьянином здесь считают самца игрунки - Лусио. Его подруга Хельга недавно тоже стала мамой, но все заботы о наследнике взял на себя именно отец. Он постоянно носит сына на спине, ухаживает за ним и отважно приближается к человеку со своим ценным грузом, чтобы детеныш тоже мог полакомиться любимым блюдом взрослых обезьян. Это сироп из древесного сока, его шприцем заливают в отверстия пней. Ну или прямо в рот всем желающим.

Самое любопытное, что потомства во всех трех семействах, которые в дикой природе обитают даже на разных континентах - Южная Африка и Америка - здесь, в Ленинградском зоопарке появились на свет одновременно, в марте. Вот такая здесь царит атмосфера любви и благополучия.

Совсем скоро посетители зоопарка увидят еще один звериный детский сад. Здесь впервые стали мамами камерунские козочки, но пока их детеныши набираются сил в закрытом вольере, вдали от посторонних глаз. Теперь, когда окончательно потеплело, их начинают выводить на уличную прогулку.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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