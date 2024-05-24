Лишились рассудка: в Европе заявили о подготовке Запада к войне с Россией

Запад только нагнетает обстановку

Военная разведка Украины имеет непосредственное отношение к теракту в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников. По его словам, заказчики стремились в том числе и нанести ущерб отношениям Москвы и стран СНГ. А венгерский премьер Виктор Орбан откровенно сообщил: Запад готовится к войне с Россией.

Соединённые Штаты в срочном порядке обещают выделить 275 млн долларов Украине. Новый любимый аргумент Вашингтона - ситуация под Харьковом. Перевод Киев получит не деньгами, а оружием, и якобы поставить его должны именно в Харьковскую область. США отправляют ракетные системы Himars, боеприпасы, снаряды, противотанковые системы, стрелковое оружие - всё американского производства. Зеленский партнёров торопит.

"Украина ограничена в средствах обороны. Это нехватка систем ПРО. Это отсутствие средств дальнего действия у наших воинов и полная неспособность уничтожить сам источник российского террора вблизи наших границ, включая ракетные установки", - говорит Владимир Зеленский.

Киев продолжает "науськивать" мировую общественность, выпрашивая у патронов разрешение бить по территории России оружием НАТО. Сегодня стало известно, что для атак на Крым Киев планирует использовать уже модернизированные беспилотные надводные аппараты Sea Baby, произведённые, правда, на Украине. Теперь такие катера оснащены системами залпового огня "Град".

О том, что страны НАТО содействуют переправке наемников и террористов на Украину, заявил сегодня в Бишкеке директор Федеральной службы безопасности. По словам Александра Бортникова, Украина только повышает ставки в конфликте. А значит, все разговоры киевских властей о мирных переговорах - в пользу бедных.

"Власти Украины, не имея реальных возможностей для достижения своих целей на поле боя, перешли к тотальному террору. Ведутся систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов. Проводятся диверсионные вылазки в наше приграничье", - заявил Александр Бортников.

Запад со своей стороны только нагнетает обстановку. А американские журналисты и военные едва ли не в каждом интервью подстрекают киевские власти пуститься, наконец, во все тяжкие.

В это время в Европе, кажется, совсем лишились рассудка. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в радио-интервью заявил, что в НАТО активно обсуждают, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.

"Сейчас в центре НАТО в Брюсселе работают финансовая комиссия, комиссия по подготовке, конечно, не хочу раскрывать детали, но рабочие группы пытаются определить, как альянс мог бы принять участие в этой войне", - заявил он.

Венгрия выступает резко против, добавил Орбан. В Будапеште ломают голову над тем, как страна, являясь членом НАТО, сможет отказаться от участия в боевых действиях на Украине. В Брюсселе об этом якобы уже знают и юристы альянса даже предложили использовать в отношении Венгрии термин "неучастник".

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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