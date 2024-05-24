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В США пожаловались на существенное повышение цен

13:15
  • пятница
  • 24 мая 2024

В США обеспокоились высокими темпами инфляции. Глава министерства финансов США заявила, что значительное повышение цен за короткий промежуток времени "представляет собой существенную проблему" для потребителей. Интервью с министром публикует газета Financial Times.

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Чиновница отметила, что рост цен оказался для граждан некомфортным даже не смотря на рост зарплат. В первую очередь подорожали продукты питания. Также выросла стоимость ипотеки и аренды жилья.

Как отмечает издание, за 4 года правления Джо Байдена индекс потребительских цен в стране вырос на 19 процентов. В первую очередь существенно изменилась стоимость продуктов и бензина.

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