Мэр Москвы расширил финансовую поддержку бизнес-ангелов

В последние годы Москва была крупнейшим рынком венчурных инвестиций в России

Правительство Москвы упростило порядок оказания финансовой поддержки венчурным инвесторам, которые вкладывают средства в проекты предпринимателей, включенных в столичный реестр стартапов и высокотехнологичных компаний. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

В последние годы Москва была крупнейшим рынком венчурных инвестиций в России и одним из важных центров венчурного финансирования в Европе. Однако в условиях санкционного давления начинающие предприниматели потеряли доступ к такому важному источнику финансирования, как зарубежные венчурные фонды.

В этих условиях стратегическую значимость приобрели российские бизнес-ангелы.

В прошлом году на сделки с их участием в столице пришлось 27,5% объема венчурных инвестиций в Москве. Это в 5,4 раза больше, чем годом ранее, когда этот показатель составлял 5,1%. Если рассматривать общее количество сделок, то на бизнес-ангелов пришлось более 42,6% всех трансакций в 2023 году. Примером инвестиций российских бизнес-ангелов является стартап "Дживио". Он получил финансирование на разработку программного продукта JVO — комплексной платформы управления бизнесом на маркетплейсах с использованием искусственного интеллекта. Инструменты платформы помогают клиентам увеличить продажи и прибыль. Другим примером инвестиций может выступить ИТ-компания "Нетеджис". Это разработчик технологии облачного интернета, обеспечивающей гарантированный доступ к сети путем объединения нескольких провайдеров в едином канале. В случае сбоя в работе одного из провайдеров связь не теряется. Это необходимо для таких критически важных объектов инфраструктуры, как платежные терминалы, банкоматы и другие.

Московская программа поддержки венчурных инвестиций позволяет частным лицам, выступающим в роли бизнес-ангелов, компенсировать до половины суммы инвестиций, но не более размера НДФЛ, уплаченного за последние три года. Максимальный размер гранта составляет 10 миллионов рублей.

Расширение финансовой поддержки бизнес-ангелов позволит привлечь дополнительные инвестиции в технологический сектор столичной экономики. В частности, компенсацию смогут получить и те инвесторы, которые вкладывают средства через посредника. Кроме того, вдвое увеличена максимальная доля участия инвестора в уставном капитале стартапа. Она должна составлять не менее одного и не более 30%, в то время как раньше она не могла превышать 15%.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние пять лет объем инвестиций в основной капитал удвоился. Среди крупных проектов 2023 года мэр назвал проспект Багратиона, первая платная скоростная автодорога; индустриальный парк "Руднево", два фармацевтических завода в особой экономической зоне "Технополис "Москва"; центр переработки электронного оборудования и производство лазерных станков в ОЭЗ "Печатники".

Сергей Собянин утвердил новые критерии получения поддержки промышленных предприятий. Зарплаты работников должны быть не меньше среднемесячного показателя по основной отрасли промышленности, в которой работает предприятие. Объем выручки от производства в Москве за последний год должен превышать 8 миллионов рублей на одного работника.

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