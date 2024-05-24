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Собянин расширил программу финансовой поддержки инноваторов и изобретателей

12:26
  • пятница
  • 24 мая 2024

Теперь финансовая поддержка для получения патента будет доступна во всех странах мира

Москва расширяет программу поддержки патентования изобретений и полезных моделей за границей. Постановление подписал Сергей Собянин. За два года действия программы уже было одобрено 48 заявок от 13 изобретателей. Им было выделено 14,8 миллиона рублей.

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Теперь финансовая поддержка для получения патента будет доступна во всех странах мира. Раньше гранты можно было получить только для использования в государствах-участницах Евразийской патентной конвенции. Это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. А также в государствах БРИКС - Бразилии, Индии, Китае, ЮАР. И еще трех странах: Вьетнаме, Индонезии и ОАЭ.

Максимальный размер гранта также повысили. Теперь он составит 5 миллионов рублей в год. Такие деньги смогут получить участники Московского инновационного кластера, включенные в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний. При условии, что они оформляют патент за рубежом. Для остальных компаний размер поддержки будет исчисляться в зависимости от суммы уплаченных в бюджет столицы налогов. Сумма гранта будет не выше 50 процентов от этого показателя. Если патент будет оформляться в России то максимум за него можно будет получить 75 тысяч рублей.

За деньгами могут обратиться только те компании, которые уже подали заявки на патенты. А получить средства можно в течение 12 месяцев, после обращения в патентное бюро. Грант выплатят в два этапа: 70 процентов после подачи заявки и 30 после завершения регистрации. Деньги будут выдаваться патентообладателю. Инновационные ваучеры для этого использовать не будут.

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