Собянин расширил программу финансовой поддержки инноваторов и изобретателей

Теперь финансовая поддержка для получения патента будет доступна во всех странах мира

Москва расширяет программу поддержки патентования изобретений и полезных моделей за границей. Постановление подписал Сергей Собянин. За два года действия программы уже было одобрено 48 заявок от 13 изобретателей. Им было выделено 14,8 миллиона рублей.

Теперь финансовая поддержка для получения патента будет доступна во всех странах мира. Раньше гранты можно было получить только для использования в государствах-участницах Евразийской патентной конвенции. Это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия. А также в государствах БРИКС - Бразилии, Индии, Китае, ЮАР. И еще трех странах: Вьетнаме, Индонезии и ОАЭ.

Максимальный размер гранта также повысили. Теперь он составит 5 миллионов рублей в год. Такие деньги смогут получить участники Московского инновационного кластера, включенные в реестр стартапов и высокотехнологичных компаний. При условии, что они оформляют патент за рубежом. Для остальных компаний размер поддержки будет исчисляться в зависимости от суммы уплаченных в бюджет столицы налогов. Сумма гранта будет не выше 50 процентов от этого показателя. Если патент будет оформляться в России то максимум за него можно будет получить 75 тысяч рублей.

За деньгами могут обратиться только те компании, которые уже подали заявки на патенты. А получить средства можно в течение 12 месяцев, после обращения в патентное бюро. Грант выплатят в два этапа: 70 процентов после подачи заявки и 30 после завершения регистрации. Деньги будут выдаваться патентообладателю. Инновационные ваучеры для этого использовать не будут.

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