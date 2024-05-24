Сырский признал сложную обстановку в районе Кисловки

Бои идут в лесном массиве
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил сложную ситуацию в районе Кисловки на купянском направлении.
Бои идут в лесном массиве, ВС России пытаются прорвать оборону и выйти к реке Оскол, написал он в своем telegram-канале.
В настоящий момент продолжаются интенсивные бои на красноармейском и кураховском направлениях.
Ранее Минобороны России рассказало о продвижении российских войск вглубь Харьковской области. За последние дни под контроль были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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