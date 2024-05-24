"На первых ролях": Трамп сделал громкое заявление о Путине

Трамп рассчитывает вернуться в кресло президента США

Российский президент Владимир Путин входит в число политиков, играющих ключевые роли в мире. Такое заявление сделал бывший президент США Дональд Трамп, который борется за возвращение в это кресло.

Как пишет The Washington Post, Трамп предложил взглянуть "на Си Цзиньпина, на лидера КНДР Ким Чен Ына, на президента России Владимира Путина — они все на первых ролях, нравится вам это или нет".

В этом отношении американский политик противопоставил их действующему президенту США Джо Байдену, а также пообещал, что в случае своего избрания главой государства приведет Соединенные Штаты к такому положению, когда "мир снова будет их уважать".

Ранее Трамп отреагировал на слова Владимира Путина о том, что Джо Байден на посту президента США предпочтительнее, чем бывший американский лидер. Дональд Трамп заявил, что воспринимает это как комплимент.

При этом Байден утверждал, что Владимир Путин "нацелился на более крупные призы". Он сделал это заявление после того, как его предшественник Дональд Трамп заявил, что в качестве президента Соединенных Штатах не стал бы помогать союзникам по НАТО, если бы они отказались оплачивать собственную оборону и безопасность.

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