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Знаменитая собака — героиня мемов умерла в Японии

12:34
  • пятница
  • 24 мая 2024

Кабосу было 18 лет

В Японии умерла собака породы сиба-ину по кличке Кабосу. Животное прославилось как персонаж интернет-мемов и даже идейный вдохновитель одной из криптовалют.
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Хозяйка 18-летней Кабосу рассказала, что "прекрасным утром, когда из окна падал мягкий свет, на улице пели птицы, она тихо ушла, как уснула, пока я ее гладила", сообщает ТАСС.

Собака находилась уже в преклонном возрасте и не могла самостоятельно передвигаться, ее лечили от ряда тяжелых заболеваний.

В 2013 году разработчик использовал изображение Кабосу в качестве логотипа для Dogecoin. В апреле 2023 года эта собака красовалась на логотипе социальной сети Twitter. Количество интернет-мемов с изображением Кабосу трудно подсчитать.

Ранее председатель столичного комитета по ветеринарии Алексей Сауткин рассказал, что москвичи предпочитают заводить некрупных собак, хотя и от больших псов в городе не отказываются. Из крупных пород самые популярные у жителей Москвы — овчарки и лабрадоры.

Между тем в Москве ветеринары спасли жизнь корги Тедди, который съел 20 сладких батончиков, причем вместе с оберткой. Специалисты рассказали, какие сладости могут оказаться для собак смертельными.

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Собака породы сиба-ину
Собака породы сиба-ину
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