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Министр обороны Белоусов прилетел в Минск

12:27
  • пятница
  • 24 мая 2024

Он проведет переговоры с белорусским коллегой

Глава министерства обороны России Андрей Белоусов прибыл с визитом в Минск, где планирует провести встречу с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Как сообщили в Минобороны России, министры обсудят вопросы обеспечения безопасности Союзного государства, а также ряд аспектов военно-технического сотрудничества, передает ТАСС.

Кроме того, Белоусов и Хренин примут участие в мероприятиях, где будут присутствовать президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

Путин прилетел в Белоруссию накануне вечером. В пятницу ожидаются его переговоры с Лукашенко в узком и в расширенном составах.

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