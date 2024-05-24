СВР: Успехи ВС России ввели Запад в замешательство

Стратегическая инициатива на фронте перешла к России

Западные элиты находятся в замешательстве, понимая, что инициатива в зоне специальной военной операции перешла к России. Такое заявление сделал в пятницу, 24 мая, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Как отметил глава СВР, из западных стран "раздаются разноплановые, часто взаимоисключающие заявления и оценки в отношении развития ситуации на Украине", подтверждающие замешательство тамошних политиков.

Лидеры стран Запада осознали, что "стратегическая инициатива на поле боя полностью перешла к ВС России", цитирует Нарышкина ТАСС.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский объяснил, что темпы продвижения российской армии на Украине обусловлены стремлением командования ВС России сберечь жизни своих военнослужащих. При этом очень тяжело наблюдать за тем, как киевский режим "абсолютно безжалостно" распоряжается жизнями украинских граждан.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что в попытках удержаться в Волчанске Вооруженные силы Украины подтягивают резервы с купянского направления и Краматорска, перед ними поставлена задача сдержать наступление российских войск любой ценой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"