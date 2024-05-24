Самое высокое атмосферное давление для 24 мая зафиксировали в Москве

В Москве зафиксирован рекорд атмосферного давления за последние 30 лет. Об этом в своем телеграм-канале написала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

На метеостанции на ВДНХ барометр показал 761,9 миллиметров ртутного столба. Абсолютным рекордом считается давление в 762,2 миллиметра ртутного столба. Оно было зафиксировано в 1992 году. Так что нынешний высокий показатель – абсолютный рекорд в XXI столетии.

Напомним, врачи предупреждают, что при повышенном атмосферном давлении могут быть проблемы у тех. кто страдает заболеваниями органов дыхания.

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