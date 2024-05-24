Россия впервые займет больше четверти мирового рынка зерна

Объем экспорта почти на 10% превысит прошлогодний показатель

Международный совет по зерну (МСЗ) улучшил прогноз по экспорту пшеницы из России по итогам текущего сельскохозяйственного сезона на 1 миллион тонн — до рекордных 53,1 миллиона тонн.

Как следует из данных Международного совета по зерну, которые приводит РИА Новости, Россия впервые займет 25,8% мирового рынка зерна с максимальным объемом экспорта за всю современную историю, который почти на 10% превысит прошлогодний показатель.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Вершинин отмечал, что Россия готова поставлять достаточное количество продовольствия на рынок, но этому мешают односторонние ограничения. Дипломат подчеркнул, что наша страна готова как надежный поставщик делать то, что она делала и делает — поставлять на рынок достаточное количество продовольствия.

При этом западные СМИ пишут, что Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Белоруссии, чтобы успокоить фермеров и некоторые страны-члены. Размер пошлины может составить 95 евро за тонну. Однако в Россельхознадзоре подчеркнули, что России пошлины на импорт зерна не страшны.

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