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Германия и Дания поставили Украине 10 танков Leopard

13:19
  • пятница
  • 24 мая 2024

На подходе - три системы HIMARS

ФРГ совместно с Данией поставила на Украину еще 10 танков Leopard 1.

Информация следует из обновленного списка вооружения для украинской армии. Также Украине поставят 54 разведывательных БПЛА Vector и Heidrun, артиллерийские снаряды, танковые пулеметы и боевые машины пехоты.

В обновленный пакет вооружений также включены три реактивные системы залпового огня HIMARS – они готовятся к поставке в ближайшее время, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Испания передаст Украине 10 танков Leopard 2 A4 и артиллерийские боеприпасы.

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