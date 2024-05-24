Собянин: В ТиНАО будет построен логистический комплекс

В общей сложности будет создано более 4,5 тысячи рабочих мест

Правительство Москвы одобрило планы строительства трех производственных и общественно-деловых объектов. Проекты будут реализованы за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. Распоряжение по этому вопросу подписал Сергей Собянин.

Вблизи деревни Терехово в Краснопахорском районе ТиНАО планируется возвести логистический комплекс площадью не менее 72 тысяч квадратных метров. Объект расположится по адресу: квартал 80, земельный участок № 1а. В районе Коммунарка рядом с одноименной станцией метро построят общественное здание площадью не менее шести тысяч квадратных метров. В Левобережном районе появится административно-деловой комплекс площадью свыше 32 тысяч квадратных метров. Его возведут недалеко от станции метро "Беломорская" по адресу: Ленинградское шоссе, земельный участок № 63а/3.

В общей сложности будет создано более 4,5 тысячи рабочих мест.

Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена Правительством Москвы 31 декабря 2019 года. Ее цель — привлечь застройщиков к возведению промышленных, деловых, социальных, культурных и других важных для города объектов. Инвесторы, создающие новые рабочие места, получают льготу по платежам на изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.

Как рассказал мэр столицы, за четыре года программа охватила практически все районы города. Московские власти заключили более сотни соглашений с инвесторами: в столице появится больше 4,6 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва не первый год активно привлекает частных инвесторов к решению важных для развития города задач. По концессионным соглашениям бизнесмены строят дороги, высокотехнологичные промышленные предприятия, больницы и школы, реставрируют исторические здания.

Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов сообщал, что в Зеленограде построят новый промышленно-производственный комплекс, в котором займутся производством одежды, косметики, мебели и хозяйственных товаров. В рамках поддержки бизнеса столичные власти предоставляют в аренду земли по льготной ставке для развития производств.

Большое внимание в Москве уделяют развитию социальной инфраструктуры и формированию кофмортной городской среды. Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская рассказала, что в Западном Бирюлево появится образовательный комплекс на 1550 мест. В него будет входить школа и детский сад.

По программе комплексного развития территорий в Москве создают многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. В настоящее время в городе на разных стадиях реализации находится 228 проектов.

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