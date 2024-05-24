ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мантуров заявил о формировании новой госпрограммы вооружений

13:50
  • пятница
  • 24 мая 2024

Текущая завершается в 2025 году

Россия формирует новую государственную программу вооружений.

Об этом в пятницу, 24 мая, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. В настоящий момент идет активное взаимодействие с Минобороны, Минпромторгом и военно-промышленной комиссией, передает РИА Новости.

Текущая программа вооружений заканчивается в 2025 году. Следующая будет формироваться на десятилетний срок.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил уточнить объемы программы вооружений с учетом спецоперации. По его словам, Минобороны уже приступило к формированию новой госпрограммы вооружений, которая будет действовать с 2025 по 2034 год.

"Потребности в вооружениях <…> существенно увеличиваются. Это связано с проведением СВО, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и ростом численности наших вооруженных сил", - сказал глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Денис Мантуров
Денис Мантуров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.