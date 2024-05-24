Мантуров заявил о формировании новой госпрограммы вооружений

Текущая завершается в 2025 году

Россия формирует новую государственную программу вооружений.

Об этом в пятницу, 24 мая, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. В настоящий момент идет активное взаимодействие с Минобороны, Минпромторгом и военно-промышленной комиссией, передает РИА Новости.

Текущая программа вооружений заканчивается в 2025 году. Следующая будет формироваться на десятилетний срок.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил уточнить объемы программы вооружений с учетом спецоперации. По его словам, Минобороны уже приступило к формированию новой госпрограммы вооружений, которая будет действовать с 2025 по 2034 год.

"Потребности в вооружениях <…> существенно увеличиваются. Это связано с проведением СВО, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и ростом численности наших вооруженных сил", - сказал глава государства.

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