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Путин возложил венок к монументу Победы в Минске

14:41
  • пятница
  • 24 мая 2024

Президент прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом

Переговоры на высшем уровне проходят в Минске. Владимир Путин прибыл в столицу Белоруссии с двухдневным официальным визитом. 

Сегодня президент России почтил память погибших в Великой Отечественной войне. Глава государства принял участие в торжественной церемонии возложения венка к монументу Победы в центре города. Затем отправился в резиденцию Александра Лукашенко - Дворец Независимости.

Повестка насыщенная и первые переговоры состоялись ещё этой ночью в аэропорту. В планах - обсудить вопросы стратегического партнерства, взаимодействие в рамках Союзного государства, ключевые международные темы.

Также в центре внимания - обстановка в регионе и совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы.

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Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к монументу Победы в Минске
Президент РФ Владимир Путин на церемонии возложения венка к монументу Победы в Минске
Владимир Путин на торжественной церемонии возложения венка к монументу Победы
Владимир Путин на торжественной церемонии возложения венка к монументу Победы
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
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