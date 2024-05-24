Путин возложил венок к монументу Победы в Минске

Президент прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом

Переговоры на высшем уровне проходят в Минске. Владимир Путин прибыл в столицу Белоруссии с двухдневным официальным визитом.

Сегодня президент России почтил память погибших в Великой Отечественной войне. Глава государства принял участие в торжественной церемонии возложения венка к монументу Победы в центре города. Затем отправился в резиденцию Александра Лукашенко - Дворец Независимости.

Повестка насыщенная и первые переговоры состоялись ещё этой ночью в аэропорту. В планах - обсудить вопросы стратегического партнерства, взаимодействие в рамках Союзного государства, ключевые международные темы.

Также в центре внимания - обстановка в регионе и совместное реагирование на возникающие вызовы и угрозы.

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