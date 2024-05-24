Власти Румынии объявили российского дипломата персоной нон грата

Решение было принято после "разоблачения" человека, который снимал военную технику НАТО

Дипломат посольства России объявлен персоной нон грата в Румынии. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что действия работника "противоречат положениям Венской конвенции 1961 года".

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании гражданина Румынии, который фотографировал военные объекты НАТО. Снимки он передавал, якобы, российскому посольству. Наблюдение продолжалось два года. Больше всего фотографа интересовала военная техника и перемещение личного состава вблизи города Тулча.

Российский МИД уже заявил, что готов ответить на объявление своего сотрудника персоной нон грата.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"