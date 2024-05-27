Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Юпитер активизирует тягу к странствиям

Овны

Приготовьтесь к смене трендов: отныне тема денег постепенно уступит место учебе и общению. Вы будете чаще ездить, вести переговоры или решите написать книгу.

Тельцы

Когда жизнь закрывает перед нами одни двери, она тут же открывает другие. Именно так произойдет у представителей этого знака: в одном месте вы потеряете, а в другом приобретете.

Близнецы

Свершилось! Раз в двенадцать лет ваш знак посещает планета большой удачи Юпитер. Закатывайте рукава и используйте все шансы, которые получите в ближайший год!

Раки

Удача гарантирована в делах, которые вы не афишируете или ведете в одиночку. Личный бизнес будет процветать, а идеи придется записывать впрок!

Львы

В вашем окружении грядут перемены: появятся новые люди, а может, вы вообще смените круг общения. Помните: встречать будут по одежке, а провожать по уму.

Девы

Звезды пророчат профессиональный успех, но есть одно условие. Вам придется победить страх новой должности и научиться брать на себя ответственность.

Весы

В следующие двенадцать месяцев вы почти наверняка переедете, причем далеко! Юпитер активизирует вашу тягу к странствиям, чужим культурам, новым землям и знаниям.

Скорпионы

У вас очень важная миссия: нужно найти свою уникальность и перестать ее стесняться. Наоборот, используйте эти черты как преимущество, талант и золотую жилу!

Стрельцы

Вам будет некогда скучать, потому что в личной жизни начинаются бурные события. Многие вскоре сменят свой статус: поженятся или, наоборот, разведутся.

Козероги

Вам Юпитер пророчит высокие посты и лидерские позиции. Как и у других знаков зодиака, все будет зависеть от готовности принять новую роль и надеть корону.

Водолеи

Вы сможете, наконец, заняться всерьез спортом или превратить свое хобби в успешный бизнес-проект. Речь может идти о вполне солидных деньгах!

Рыбы

Запоминайте: в течение года вы переедете, сделаете крутой ремонт или измените состав семьи. Ваш дом станет дорогим – в прямом или переносном смысле.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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