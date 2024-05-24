В Москве стартовал фестиваль "Рыбная неделя"

Любимые продукты привезли со всей России и из стран ближнего зарубежья

Более 600 видов рыбной продукции от лучших поставщиков со всей России. В столице сегодня стартовал гастрономический фестиваль, который называется: "Москва на волне. Рыбная неделя".

В этом году организовано более 30 площадок по всему городу, где можно приобрести деликатесы из разных регионов страны - от Камчатки до Калининграда. А чтобы не ошибиться с выбором, сначала можно всё попробовать. На дегустационных столах - блюда от лучших шеф-поваров столицы. Кстати, они же научат, как правильно готовить рыбу. Продлится фестиваль до 2 июня.

"Посетителям предложат дальневосточную нерку, мурманскую треску, морских ежей и живых гребешков. Также на фест площадках будет проводиться множество творческих и кулинарных мастер-классов. 25 мая можно посетить саб-карнавал, а 26-го — саб-бригаду для спортсменов. Также в рамках фестиваля будет проводиться чемпионат по рыбной ловле как для любителей так и для профессионалов", - рассказал Владислав Кайгородов, представитель оргкомитета.



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