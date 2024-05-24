"Ночь нежна": Малый театр готовится показать премьеру по роману Фитцджеральда

К творчеству великого американского писателя в театре раньше не обращались

В Малом театре - премьера. Спектакль "Ночь нежна. Дик и Николь" по известному роману Фитцджеральда стал первым на новой, камерной, сцене на Серпуховке. К творчеству великого американского писателя в театре раньше не обращались. К столь необычному для классической сцены выбору подтолкнуло само творческое пространство, ставшее вполне самостоятельной культурной площадкой.

Камерная сцена Малого театра - не просто новая площадка, но еще и музейное пространство. Здесь и история Малого и его филиалов, и дань Юрию Соломину - реквизит спектакля "Молодость Людовика XIV" на расстоянии вытянутой руки.

"Этот спектакль уникален еще тем, что костюмы для него делал Вячеслав Зайцев. И здесь нам посчастливилось, так как спектакль ушел из репертуара, забрать вот эти какие-то уникальные костюмы, сшитые по эскизам. Показать и сами эти эскизы", - говорит Татьяна Крупенникова, начальник музейно-информационного центра Малого театра.

Камерная сцена - возможность для экспериментов. Ее труппа театра ждала давно. В зале всего 56 мест. Ближе к актерам быть просто некуда. Все как на ладони.

"Ночь нежна. Дик и Николь" по мотивам романа Фицджеральда - отличная находка для проверки взаимосвязи актеров и зрителей на такой маленькой сцене.

"И здесь можно поговорить и о сегодняшнем дне, и о тех человеческих взаимоотношениях, которые есть и сегодня между нами. И о любви, потому что, ну, наверное, это самое важное в жизни человека, как мне кажется", - говорит Владимир Драгунов, режиссер-постановщик Малого театра.

Действие происходит в швейцарской клинике во время Первой мировой. Психиатр, американец Дик Дайвер влюбляется в свою пациентку Николь. Они женятся. Но болезнь Николь неизлечима. Показать зрителю диагноз, не говоря о нем, оказалось не так просто.

"Все-таки это шизофрения. Шизофрения для меня, я нашла этому подтверждение, что это наваждение у человека. Надо было найти вот это наваждение у Николь. Через что у нее все это начинается", - говорит Полина Лоран, исполнительница роли Николь Уоррен, актриса Малого театра.

Это бесконечный творческий процесс, который усиливает еще одна героиня, Розмари Хойт, она тоже влюбляется в Дика. Роль начинающей актрисы театр предлагает в двойном прочтении.

"У нас совершенно разные получились героини. В силу возраста, я думаю, опыта жизни. Стоит прийти на 2 состава посмотреть. Мне вот в этой первой сцене нужно было вспомнить вот эти ощущения первой любви пылкой, когда еще нет рационального мышления", - говорит Алина Колесникова, исполнительница роли Розмари Хойт, актриса Малого театра.

"Мне совершенно наоборот. Если первую часть для меня она понятнее, ее вот эта наивность, какая-то непосредственность. Для меня она была намного понятнее. и Владимир Николаевич мне помогал со второй часть, с ее взрослением", - рассказывает Арина Осипова, исполнительница роли Розмари Хойт, студентка ВТУ им. М.С.Щукина.

В непростых предлагаемых обстоятельствах и исполнитель роли Дика. Ему приходится балансировать между двумя ипостасями - мужа и врача.

"Когда ты в режиме реального времени возвращаешься в прошлое, прыгаешь в настоящее. У тебя сейчас здесь такие эмоции, а там другие, это да, это, в общем, достаточно тяжело", - говорит Эльдар Лебедев, исполнитель роли Дика Дайвера.

Камерная сцена для этой истории подошла идеально. Зрители легко погружаются в состояния актеров, потому что ощущают даже их дыхание. Разгадывать чувства в такой обстановке особенно интересно. К тому же, спектакль не дает однозначных ответов. Наоборот, ставит много вопросов. То ли это история о самопожертвовании, то ли о предательстве. Или все же о любви?

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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