Из ветхой пятиэтажки в современный дом: как меняется район Филёвский парк

Эта часть города в последние годы активно развивается

Шесть с половиной тысяч москвичей получат новые квартиры по программе реновации в районе Филёвский Парк. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Два дома уже сданы, ещё столько же строятся. Эта часть города в последние годы активно развивается: строятся дороги, проводится благоустройство.

Из ветхой пятиэтажки в новый современный дом семья Ирины Александровны Дворецкой переехала по программе реновации. И если в старой квартире всё давило и угнетало, то теперь всё время и мысли женщины посвящены заботе о внуках.

Общая площадь новой квартиры больше старой почти на треть. Да и сам дом построен по стандартам бизнес-класса: функциональный и комфортный. Трёхсекционный жилой комплекс на Большой Филевской улице возвели по индивидуальному проекту с заботой о жителях. Вентилируемый фасад облицован керамогранитом и плиткой "под кирпич". Лоджии и балконы застеклены, предусмотрены специальные места для кондиционеров, чтобы не портить архитектурный облик здания

"Плитка 5 разных оттенков в сочетании с металлическими конструкциями дает отличительный визуальный эффект, дом очень красиво смотрится. Так же выполнена чистовая отделка квартир всех, выполнено благоустройство территории и сделана детская площадка для наших маленьких жителей. Я очень надеюсь, что наши новоселы проживут здесь очень долгую, спокойную, счастливую жизнь", - говорит Сергей Шевцов.

Двор безопасный, с детской и спортивными площадками. Для жильцов есть подземный паркинг. Среда полностью безбарьерная. Маломобильным людям и родителям с колясками не придется спрыгивать с бордюров или подниматься по ступенькам

"Начиная с конца марта, сюда переселяются порядка 300 жителей. Сегодня 94% уже дали согласие на переселение", - сообщил Вадим Прокофьев, заместитель начальника управления по контролю за переселением департамента строительства города Москвы.

А всего в Филях новые квартиры получили уже более 1000 человек из 8 старых домов - это порядка 16% участников от общего количества программы реновации района.

"По Программе реновации готовы 2 комплекса — в Береговом проезде и на Большой Филёвской улице. Ещё 2 новостройки возводим, одну проектируем. Все дома делаем с безбарьерной средой. Рядом обустраиваем детские и спортивные площадки, зоны для отдыха. Больше тысячи человек уже получили новые квартиры. Всего предстоит расселить 6,5 тысячи москвичей из 35 домов", - сообщил Сергей Собянин.

Вместе с реновацией в районе развивается и социальная инфраструктура. Станция "Фили" вошла в состав МЦД-1. Появились новые наземные маршруты, в планах запустить и речной электротранспорт. В порядок привели поликлиники, зоны для прогулок и отдыха, спортивные объекты и дворы. Филевский парк преобразился и стал одним из мест притяжения не только для жителей окрестных домов, но и всех москвичей.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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