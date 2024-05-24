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Американскую ракету HARM сбили над Белгородской областью

14:02
  • пятница
  • 24 мая 2024

Сработала система ПВО

В России вновь пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку на объекты на территории Российской Федерации. Об этом в пятницу, 24 мая, рассказали в Министерстве обороны России.

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Как уточняется в Telegram-канале ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили противорадиолокационную ракету HARM производства США.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщал, что с утра в регионе уже дважды звучал сигнал ракетной опасности. Он рассказала, что 25 снарядов из РСЗО выпустили ВСУ по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал, но есть материальный ущерб.

Американские власти уверяют, что не поощряют киевский режим наносить удары по территории России и не дают ему таких возможностей. Однако источники утверждают, что позиция главы Госдепартамента США Энтони Блинкена по этому вопросу претерпела изменения из-за пугающих Запад успехов ВС России на фронте.

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