Байден променял швейцарский саммит по Украине на Голливуд

Президент США отправится собирать деньги на предвыборную кампанию

Почти полгода Зеленский вместе с подельниками как мог заманивал всех на свой мирный саммит, который летом пройдет в Швейцарии. При этом Россию туда не приглашали. Впрочем, смысла ехать и так не было никакого. Вести переговоры с нелегитимным Зеленским - бессмысленно. А президента США на этом мероприятии тоже не будет. Для Байдена куда важнее поездка в Голливуд, куда он и отправится с целью сбора денег на предвыборную компанию.

"Швейцария запланировала встречу на 15-16 июня. Однако президент США, вероятно, в это время будет занят сбором средств на предвыборную кампанию в Калифорнии, которую он посетит вместе представителями шоу-бизнеса. Такое решение Байдена свидетельствует, что он все больше внимания уделяет предвыборной кампании на фоне популярности Дональда Трампа в колеблющихся штатах", - пишет Bloomberg.

Дела у действующего президента действительно идут не очень. Это видно как раз по темпам сбора средств. В прошлом месяце Трампу пожертвовали больше Байдена на 25 миллионов долларов. И это крайне неприятный звонок для главы Белого дома, по которому конкурент продолжает проходиться словесным катком: "Посмотрите на председателя Китая Си Цзиньпина, на лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, на Путина, они все на первых ролях. Мы же потеряли уважение всего мира. Мы были самой уважаемой страной в мире четыре года назад, теперь над нами смеются, мы превратились в шутку".

О том, что в перспективе Байден может проиграть, в своей статье пишет и известный американский журналист Сеймур Херш: "Америка за годы пребывания президента Джо Байдена у власти потратила 175 миллиардов долларов на ведение неперспективного для американского истеблишмента конфликта. Теперь же он может быть решен только дипломатическим путем, если в Киеве и Вашингтоне возобладает рациональность, или же сокрушительным поражением недоукомплектованной, недостаточно обученной и плохо оснащенной украинской армии".

При этом Вашингтоне хотят еще повысить ставки. В это время в НАТО активно обсуждается вопрос, как альянс мог бы принять участие в украинском конфликте. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, подчеркнув, что его страна в этом участвовать не собирается.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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