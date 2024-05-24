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Лавров: Украина уже наносит по России удары американским оружием

14:24
  • пятница
  • 24 мая 2024

В частности, 24 мая ракету HARM сбили над Белгородской областью

Американское и другое западное оружие уже используется украинскими военными для нанесения ударов по целям на территории России. Такое заявление сделал в пятницу, 24 мая, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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Как подчеркнул дипломат, попытки "американцев для своего общественного мнения и для членов НАТО какие-то успокоительные заявления делать, показывать, что решение еще не принято", не более чем уловки.

В действительности "американское и другое западное оружие наносит удары по целям на российской территории, прежде всего по гражданской инфраструктуре и по жилым кварталам", поэтому "это на их совести", цитирует Лаврова "Интерфакс".

Ранее источники заявили, что позиция главы Госдепартамента США Энтони Блинкена по вопросу о географии применения американского вооружения украинской армией претерпела изменения. Политик уверял, что Вашингтон не поощряет атаки ВСУ на российскую территорию, но он сменил мнение из-за пугающих Запад успехов ВС России на фронте.

При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин предупредил, что любое использование западного оружия против мирных российских городов повлечет ответное применение более мощного оружия для защиты наших граждан.

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