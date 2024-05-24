Военный прибыл на Т-64

Бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Донецком сдался в плен российским войскам. На указанное место он прибыл на угнанном танке Т-64. Об этом в пятницу, 24 мая, рассказали в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

Как уточняет ТАСС, бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ Максим Лихачев перешел на сторону российской армии на донецком направлении на угнанном украинском танке.

Ранее массовая сдача в плен солдат ВСУ началась в Волчанске — они сдаются российским военным "целыми толпами", поскольку ВС России просто "размотали" украинские части, а командование отказало в эвакуации раненых и отводе выживших.

СМИ писали, что один из взводов ВСУ "сдался при условии, что украинские солдаты не будут участвовать ни в каком обмене с Украиной, поскольку они знают, что либо попадут в тюрьму, либо их снова отправят на фронт".

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