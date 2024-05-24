Российского посла в Армении вызвали в Москву

Для консультаций

Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву для консультаций.

Об этом в пятницу, 24 мая, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Причины вызова дипломата не объясняются.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали вывод российского военного контингента из Армении. Кроме того, глава армянского кабмина обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану в конфликте 2020 года. Кого именно, он не уточнил.

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