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Российского посла в Армении вызвали в Москву

14:26
  • пятница
  • 24 мая 2024

Для консультаций

Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву для консультаций.

Об этом в пятницу, 24 мая, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Причины вызова дипломата не объясняются.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласовали вывод российского военного контингента из Армении. Кроме того, глава армянского кабмина обвинил две страны ОДКБ в помощи Азербайджану в конфликте 2020 года. Кого именно, он не уточнил.

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