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Правящая партия Грузии считает санкции США покушением на суверенитет

15:43
  • пятница
  • 24 мая 2024

Грузинские политики называют поведение США шантажом

США пытаются ограничить суверенитет Грузии. Таким образом правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" отреагировала на заявление Вашингтона о введении санкций. В Тбилиси считают, что американцы опустились до банального шантажа.

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Заявление политсовета партии появилось на ее странице в социальной сети. Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что начнут вводить визовые ограничения. Это связано с принятием Грузией закона об иноагентах. Американский дипломат уточнил, что ограничения будут введены и против тех, кто давил на гражданское общество "путем насилия и запугивания".

Представители правящей партии Грузии отметили, что угрозы санкциями со стороны госсекретаря – беспрецедентный случай в мировой политике. Чиновник угрожает законодателю другой страны за то, что он проголосовал за закон о прозрачности информации.

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