Названа причина пожара в хостеле в Подмосковье, где погибли 8 человек

Задержан арендатор

Причиной пожара в частном доме в СНТ под Истрой стала аварийная работа электросети.

Об этом сообщается в Telegram-канале подмосковного главка МЧС России. Трагедия унесла жизни восьми человек, еще один пострадал.

Пожар в деревне Падиково в городском округе Истра произошел утром 23 мая. Огонь охватил двухэтажный дом в СНТ "Снегирь", который сдавался как хостел. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Задержан арендатор хостела. По предварительным данным, он мог разместить в доме нелегальных мигрантов.

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