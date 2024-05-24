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Путин заявил об отсутствии нерешенных вопросов у России с Белоруссией

15:03
  • пятница
  • 24 мая 2024

Главы России и Белоруссии проводят переговоры

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в пятницу, 24 мая, проводят переговоры в белорусской столице. Лукашенко принимает российского коллегу во Дворце Независимости в Минске.
Путин и Лукашенко провели короткие переговоры прямо в аэропорту Минска

Приветствуя Путина, Лукашенко заявил, что ему очень приятно, что президенту России понравился Минск и люди — "вы уже заметили опытным глазом кое-какие вещи".

Белорусский лидер отметил, что переговоры пройдут в два этапа — вопросы безопасности и экономики. При этом президент России подчеркнул, что у Москвы нет никаких нерешенных вопросов с Минском, а в экономике "работа идет на хорошем уровне", сообщает РИА Новости.

В апреле глава российского кабмина Михаил Мишустин принимал в Москве своего коллегу из Белоруссии Романа Головченко. Мишустин отметил динамичное развитие Москвы и Минска и беспрецедентный уровень кооперации, в том числе в области высоких технологий и науки.

Продолжается сотрудничество и в оборонной сфере. Белоруссия прописала в своей обновленной военной доктрине оказание помощи союзникам, "в том числе направлением воинского контингента для участия в соответствующей деятельности по поддержанию международного мира и безопасности".

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Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
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