Китай не собирается направлять представителей высокого ранга

Министр иностранных дел Китая Ван И не поедет на мирную конференцию по Украине, запланированную в Швейцарии. Об этом в пятницу, 24 мая, пишет Politico со ссылкой на двух высокопоставленных дипломатов ЕС.

По словам источников, руководитель китайского внешнеполитического ведомства в это время будет принимать участие во встрече глав МИД странн, входящих в БРИКС, которая будет проводиться в России.

Официальный Пекин уже заявлял, что не собирается направлять представителей высокого ранга в Швейцарию для участия в мирной конференции по Украине, если Россию не пригласят.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что участие нейтральных стран в конференции по Украине, которая запланирована в Швейцарии, будет означать принятие ими стороны киевского режима. Такие действия "будут должным образом оценены Россией и обязательно повлияют на наши отношения в будущем", предупредил политик.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц допустил, что саммит может привести к прямым переговорам между украинской и российской сторонами. Однако глава германского правительства призвал не питать завышенных ожиданий в отношении предстоящего саммита.

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