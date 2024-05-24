Люди не имеют ничего общего с украинским правительством

Жители восточной части Украины ждут прихода российских войск. Этот факт удивил ветерана ВМС США, военного журналиста Патрика Ланкастера. Он обнаружил, что большинство людей в районах Донецка и Луганска – русские, как и в Мариуполе.

Американский военкор рассказал в эфире YouTube-канала Judging Freedom, что брал интервью у жителей Авдеевки. Люди также признавались, что почти десять лет ждали прихода российских войск.

Журналист объясняет такую позицию населения тем, что большая часть населения Донбасса — этнически русские. По словам Ланкастера, хоть у них и были украинские паспорта, эти люди не имеют ничего общего с украинским правительством.

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