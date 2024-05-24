Французская рапиристка объяснила положительный допинг-тест интимной связью с мужем

И ее оправдали

Оглушительную новость Изаора Тибюс объявила сама в соцсетях. Трибунал международной федерации фехтования рассмотрел ее дело о допинге и... внезапно оправдал по всем статьям. Спортсменка с положительным тестом возвращается на ринг.

"Последние несколько месяцев были ужасно напряженными, и сейчас наступила кульминация долгой борьбы. Я благодарю своего адвоката, своего психолога, мою команду и моих близких, которые помогли мне встать на ноги и сохранять бодрость духа на протяжении всего этого испытания. Вместе мы смогли доказать мою невиновность в рекордно короткие сроки", - написала она.

На допинге поймали француженку этой зимой. 14 января на Кубке мира тесты подтверждают наличие в организме запрещенного анаболика. Впереди - дисквалификация на 4 года. А значит, домашняя олимпиада тоже мимо. Что обидно, ведь россияне в Париж не едут и у Тибюс были, в общем-то, хорошие шансы взять золото.

И тут неожиданно в деле появился супруг, который признался - допинг его возлюбленная получила через постель. Мол, запрещенный остарин он принимает для тонуса мышц.

Рейс Имбоди тоже, как и Тибюс, рапирист. Правда, с профессиональным спортом уже завязал. Сейчас подался в модели. А на подиумах требуют идеальное тело. Вот и подсел на анаболики. В тайне от жены. Подхватила Изаора допинг после супружеских нежностей, уверена чета. А чтобы версия звучала еще правдоподобнее, обратились к известному токсикологу Жану-Клоду Альваресу. Тот с доводами согласился и организовал следственный эксперимент.

"У них дома мы точь-в-точь повторили события 14 января: он принял дозу остарина, пошел к ней, они поцеловались. Поцелуями они обменивались весь день. В итоге к половине одиннадцатого вечера тесты показали такую же дозу, как на допинг-пробе. У нее было всего 13 нанограмм на литр мочи - то есть эти крохи никакого эффекта спортсменке дать вообще не могут", - заявил он.

Свои соображения профессор излагал в течение трех часов. Чем, похоже, и убедил федерацию фехтования оправдать пылкую спортсменку.

"То есть нулевая терпимость распространяется по отношению к нашим спортсменам или белорусским тоже. А больше ни на кого не распространяется, потому что поиски оправдания в данном случае явно говрорят о том, что человека просто хотели оправдать", - указал Павел Садков, вице-президент Федерации спортивных журналистов.

Впрочем, это великодушное решение федерации застало всемирное антидопинговое агентство врасплох. Там обещали еще раз изучить дело. И при необходимости подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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