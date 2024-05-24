Справедливость и стабильность: как изменятся налоги в России

Подготовленные правительством предложения обсудили в Госдуме

Справедливость и стабильность. Два слова, которые чаще всего звучали в Государственной думе. Правительству, которое инициировало совершенствование налогового законодательства, вместе с парламентариями предстоит решить непростую задачу. Замотивировать тех, кто получает большие доходы, платить больше и не уходить в серые схемы. И при этом ощутить плюсы работы в белую и справедливость распределения налогового бремени.

Справедливость, по мнению инициаторов донастройки налогового законодательства, это когда богатые платят больше, люди с низким уровнем дохода - меньше. Стабильность - долгосрочные правила игры. Правительство предлагает зафиксировать основные параметры обновленной фискальной системы до 2030 года.

Важна и сбалансированность. Должны быть учтены интересы и граждан, и бизнеса, и страны в целом. Народу за счет увеличения налоговых доходов казны - соцпроекты: продление материнского капитала, увеличение количества программ здравоохранения, поддержка материнства и детства. Предпринимателям - инфраструктуру, создаваемую за счет бюджета. Государству - экономический рост и исполнение всех своих обязательств перед гражданами и даже больше.

Антон Силуанов, министр финансов России: "Подавляющее большинство граждан изменение налоговых ставок не должно коснуться. При этом в выигрыше должны оказаться семьи с двумя и более детьми, имеющими невысокие доходы. По ним будет предложен вычет по НДФЛ, а часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года. Возврат будет оформлен с указанием механизмов социальной поддержки из средств федерального бюджета".

Частично прогрессивная шкала НДФЛ в нашей стране уже работает несколько лет. Ежегодный доход свыше 5 миллионов облагается не 13, а 15 процентами. Так называемый налог для богатых россиян помог вернуть к жизни около 25 тысяч подопечных фонда "Круг добра". Это дети с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Важный нюанс: сейчас правительство предлагает только концепцию усовершенствования. По прогрессивному налогообложению - от какого уровня дохода вводить повышенную налоговую ставку и какую именно - конкретики пока нет. Хотя это самый дискуссионный и задаваемый вопрос.

Без предварительных расчетов и обсуждений депутаты предложили сразу исключить из процесса корректировки фискальной системы участников спецоперации.

Вячеслав Володин, председатель Госдумы: Коллеги, надеюсь, что вы поддержите это предложение. Давайте сразу скажем, что это не коснется доходов участников СВО, они защищают нас, они защищают страну, получают вознаграждение за подвиги, уничтоженную технику. Считайте это нашей первой рекомендацией настоятельной. И, думаю, все коллеги поддержат.

Антон Силуанов, министр финансов: "Это абсолютно справедливое предложение. Потому что наши бойцы, конечно, нуждаются в нашем внимании, поддержке. И, если мы можем это сделать через налоговое предложение, конечно. Это будет обязательно сделано".

Что касается всех остальных категорий граждан, изменения точно не затронут их банковских вкладов. Все останется как есть сейчас. По поводу НДФЛ Минфин обещает придерживаться "разумной прогрессии".

У депутатов уже готовы предложения.

Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной думе: "Наши предложения по ставке НДФЛ - при доходе от 24 млн до 200 млн рублей она составит до 18%, от 200 млн до 500 млн - до 20%, свыше 500 млн - 25%".

Представители всех думских фракций, включая оппозиционные, едины во мнении: золотую середину найти можно, а привлекать дополнительные средства в бюджет страны для решения масштабных общенациональных задач нужно было давно.

Новшества налоговой системы не коснутся самозанятых. В правительстве помнят обещание не менять для них ничего в течение 10 лет до 2028-го. Ставку НДС с нынешних 20% повышать не планируют, чтобы не провоцировать инфляционные риски.

Увеличение налога на прибыль крупный бизнес воспринял спокойно. Это справедливо распределит нагрузку между всеми успешно работающими гигантами. Взамен государство готово рассмотреть отмену привязанных к курсу доллара экспортных пошлин. Сейчас чем дороже доллар, тем выше ставка. А налогооблагаемый доход корпорации смогут уменьшить за счет инвестиций. В первую очередь - в высокотехнологичные проекты.

С малым бизнесом все сложнее. За счет так называемой упрощенки он конкурентоспособен. Но это и обширное поле для налоговых махинаций - например, дробления на мелкие компании.

Антон Силуанов, министр финансов: "Необходимо проанализировать действующий у нас спецрежим для малого бизнеса и донастроить его таким образом, чтобы, с одной стороны, изменения не коснулись 95% таких предпринимателей, а с другой -компании, которые созданы для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса, платили бы справедливые налоги. Для этого планируем расширить границы, при которых бизнес будет иметь право применять упрощенку при одновременном сближении системы налогообложения с обычной системой налогообложения".

Равные налоговые условия - как профилактика уклонения от уплаты налогов. Власти также готовят амнистию для тех, кто готов отказаться от дробления бизнеса и работать в белую. Это пряники. Кнут для уклонистов тоже есть. ФНС хорошо известны все мутные схемы. И недавние громкие аресты тех же блогеров - тому доказательство. Регионы могут получить больше полномочий в фискальной сфере и расширение налогооблагаемой базы. Речь о дорогостоящих объектах и земельных участках. А федеральный центр за счет дополнительных доходов получит возможность давать больше денег субъектам.

Эксперты упоминают и косвенный эффект налоговых новшеств. Невероятно, но вполне себе факт: на улучшение экономической ситуации в регионах будут влиять и граждане с не самыми высокими зарплатами.

"Понизившаяся налоговая нагрузка на наименее обеспеченные слои нашего общества даст рост платежеспособного спроса. Потому что как раз наименее обеспеченная часть нашего общества - они как раз тратят деньги в России, они тратят очень большую часть своего бюджета, своих доходов. Это будет очень серьезная поддержка для бюджета, для регионов, потому что внутренний спрос будет расти", - отметил экономист Максим Чирков.

По итогам парламентских слушаний депутаты направят предложения правительству. Оно должно их учесть в законопроекте, который внесет в парламент. Бизнес, который также участвовал в обсуждении, просит не затягивать с рассмотрением и утвердить корректировки налоговой системы уже в эту весеннюю сессию. Чтобы было время адаптироваться к 2025 году, когда изменения вступят в силу.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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