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Боррель поддержал претензии Эстонии к России

15:58
  • пятница
  • 24 мая 2024

Он потребовал объяснений насчет буев на Нарве

Евросоюз считает провокацией России исчезновение части пограничных буев на реке Нарве. Такое заявление сделал в пятницу, 24 мая, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
МИД Эстонии вызовет российского поверенного

В Департаменте полиции и погранохраны при МВД Эстонии утверждают, что представители России не согласились с предложенными Таллином местами размещения примерно половины из 250 буев. По этой причине МИД прибалтийского государства вызвал российского поверенного в делах.

Боррель принял сторону Эстонии, назвав случившееся элементом "более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в районе Балтийского моря".

Брюссель считает такие действия неприемлемыми и продолжить наблюдать за развитием событий, цитирует заявление европейского политика РБК.

Ранее Таллин предъявил Москве претензии в связи с тем, что российские власти якобы глушат сигнал GPS в регионе. МИД Эстонии утверждает, что "вмешательство России в спутниковую навигацию со временем усилилось, оно сеет путаницу и сильно влияет на гражданскую авиацию".

Россия тем временем объявила в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии Урмаса Рейнсалу и Эльмара Вахера по уголовной статье, однако российское Министерство внутренних дел не уточняло, по какой именно.

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
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