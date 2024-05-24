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МИД России ознакомился с коммюнике швейцарского "мирного саммита" по Украине

15:57
  • пятница
  • 24 мая 2024

Проект содержит 9 из 10 пунктов "формулы мира" Зеленского

Проект коммюнике швейцарского "мирного саммита" по Украине оказался в распоряжении МИД России. Как сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, документ содержит 9 из 10 пунктов так называемой "формулы мира" украинского лидера Владимира Зеленского.

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По словам Захаровой, в проекте коммюнике не хватает только десятого пункта "формулы Зеленского" - он предполагает фиксацию окончания боевых действий. Представитель МИД пришла к заключению, что никакого нового подхода к урегулированию конфликта на саммите представлено не будет.

Как сообщалось ранее, Китай и Бразилия предложили провести альтернативную конференцию по Украине. Она должна устраивать как Москву, так и Киев, проводиться с равноправным участием всех сторон и справедливым обсуждением различных мирных планов, передает ТАСС.

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