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Украинские депутаты ожидают открытия второго фронта из-за визита Путина в Минск

16:42
  • пятница
  • 24 мая 2024

Особенно киевский режим встревожило присутствие в делегации Лаврова

Украинский нардеп Евгений Шевченко бьет тревогу – хотя и говорит, что не хочет нагнетать обстановку. Депутата Рады напугал визит российской делегации в Минск. Как написал Шевченко в Telegram, он не исключает открытия второго фронта - "российско-белорусского".

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Министр обороны Белоусов прилетел в Минск

Как сообщалось, в Белоруссию с государственным визитом прибыл Владимир Путин в сопровождении некоторых министров. В составе делегации – министр обороны Андрей Белоусов и глава МИД России Сергей Лавров. Некоторые СМИ сообщали о прибытии в Минск бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Как пишет Шевченко в Telegram, с Путиным в Минск "приехали все, просто все". И дело, по словам нардепа, даже не в Януковиче. Почему-то его особенно напугало присутствие "самого Лаврова". Шевченко считает, что это все "очень плохо" ля киевского режима.

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