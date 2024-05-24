Собянин: Почти 180 тыс. столичных школьников окончили 9 и 11 классы

Прошли торжественные линейки и традиционные концерты с поздравлениями и выступлениями детей

В пятницу в Москве прозвучали последние звонки для для почти 180 тысяч столичных выпускников 9-х и 11-х классов.

Прошли торжественные линейки и традиционные концерты с поздравлениями и выступлениями детей, их родителей и учителей. В школах вручали подарки выпускникам и танцевали прощальный вальс.

Как отметил в своих социальных сетях Сергей Собянин, сейчас наступила ответственная пора сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Мэр сообщил, что город создает все возможности для того, чтобы школьники получали качественное образование, раскрывали свои таланты и могли легко определиться с будущей профессией.

Так, в прошлом учебном году был пересмотрен подход подготовки к ЕГЭ и добавлены в расписание учеников практикумы. На них ребята готовятся по предметам, которые выбрали для поступления в вуз.

Накануне школьники начали сдавать ЕГЭ. В четверг они показывали свои знания по химии, литературе или географии - один из этих предметов идет на выбор. А обязательные дисциплины - русский и математика - сдаются на следующей неделе. Самое главное нововведение в этом году - один экзамен можно будет пересдать. Кроме того, работа сканируется теперь непосредственно в аудитории, сразу после того, как выпускник её написал. Результаты станут известны до 6 июня.

Ранее Собянин сообщил, что победителями и призерами Московской олимпиады школьников стали свыше шести тысяч человек. Ученики средних и старших классов могли выбрать задания по 20 с лишним направлениям. Школьники демонстрировали знания как в теории, так и на практике в культурных и научных центрах столицы.

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