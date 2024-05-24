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Кремль обозначил условия возможных переговоров с Киевом

17:16
  • пятница
  • 24 мая 2024

О передаче Украине российских регионов не может быть и речи

Москва готова к мирному диалогу с Киевом. При этом передача Украине новых российских регионов категорически исключается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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В интервью агентству Reuters Песков подчеркнул, что четыре области теперь навсегда вошли в состав России. Это закреплено и в российской конституции. Так что ни о какой передаче не может быть и речи.

Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на некие источники, что президент России Владимир Путин якобы готов к переговорам по Украине. При этом условие Москвы – фиксация на переговорах действующей линии фронта.

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