Мишустин выделил ключевую задачу СНГ

Только совместно Содружество сможет эффективно противостоять санкционной политике

Страны СНГ приняли Концепцию сотрудничества в сфере энергетики до 2035 года, утвержден также план по развитию международных транспортных коридоров. Документы были подписаны в Ашхабаде в ходе встречи глав правительств стран Содружества.

Россию на встрече представляет премьер-министр Михаил Мишустин. Он назвал одной из ключевых задач интеграционного объединения углубление экономических связей, прежде всего в области продовольственной, технологической и энергетической безопасности.

Только совместно, подчеркнул российский премьер, Содружество сможет эффективно противостоять протекционизму, недобросовестной конкуренции и санкционной политике.

"В текущем году Россия председательствует в СНГ. В качестве одного из приоритетов мы определили выполнение плана мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития Содружества, рассчитанной до конца десятилетия. Товарооборот в СНГ за последние четыре года прибавил более чем две трети. Из них 6 процентов - благодаря выполнению решений, предусмотренных планом мероприятий. Мы продолжим углублять сотрудничество в различных отраслях на долгосрочную перспективу", - отметил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"