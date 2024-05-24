Подразделения ВС России в зоне СВО получили сотни "костюмов-невидимок"

Костюмы маскируют бойцов от тепловизоров

Размывающие силуэт бойца "костюмы-невидимки" используют в зоне СВО подразделения ВС России. По данным производителя - компании HiderX – российские военные получили около 600 таких изделий.

В компании рассказали, что для начала на апробацию военным было передано 25 костюмов. Сейчас используется уже около шести сотен, группа военнослужащих на харьковском направлении одета в такое обмундирование.

Разработчики пояснили, что костюмы предназначены для маскировки бойцов от тепловизоров противника. Подчеркивается, что маскхалаты и маскировочные плащи хорошо работают в любое время года - они маскируют не только военнослужащего и его экипировку, но и оружие, передает ТАСС.

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