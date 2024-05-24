В Британии Волчанск назвали ловушкой для ВСУ

Украинские войска на этих позициях отрезаны от основных сил

Украинские войска, которые все еще находятся на позициях к северу от Волчьей реки, отрезаны. Они по сути в ловушке в Волчанске, заявил британский аналитик Александр Меркурис. Он отметил, что сейчас на этом направлении идут интенсивные бои, украинские позиции подвергаются сильным обстрелам.

По словам британского эксперта, русские благодаря своему доминированию в воздухе заполнили территорию беспилотниками. Кроме того, они способны помешать украинцам противостоять БПЛА. В результате ВСУ будет очень сложно пополнить ряды своих людей на этих позициях, сказал Меркурис на своем YouTube-канале.

Группировка войск "Север" в мае активно продвигается в глубину обороны противника в Харьковской области и освободила уже 13 населенных пунктов. На днях глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские войска полностью освободили северную часть Волчанска.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"