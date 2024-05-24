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Марш против закона об иноагентах в Тбилиси прошел под флагами США

20:49
  • пятница
  • 24 мая 2024

Также наблюдаются флаги Евросоюза и Украины

Очередной марш против закона об иноагентах проходит в столице Грузии. Митинг проходит под флагами США, Евросоюза и Украины, передает РИА Новости.

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Закон "О прозрачности иностранного влияния" парламент Грузии принял 14 мая. Он предусматривает регистрацию в отдельном реестре некоммерческих организаций и СМИ, которые получают из-за границы более 20 % доходов. За документ в третьем чтении проголосовали более 80 депутатов, 30 высказались против.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что накладывает на закон вето – якобы, он противоречит конституции Грузии и европейским стандартам. Для преодоления вето парламенту достаточно набрать простое большинство голосов, процедура назначена на 27 мая.

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