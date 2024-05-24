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Таможня пресекла вывоз держателей авиационных ракет на Украину

21:21
  • пятница
  • 24 мая 2024

Установки для сброса снарядов собирали в гараже

Вывоз партии балочных держателей авиаракет предотвратили российские таможенники. Груз предназначался для украинских военных. Как сообщили в пресс-службе ФТС, изъято 12 балочных держателей: шесть из них - в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, остальные - в мастерской по сборке военной продукции в Москве.

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По данным ведомства, двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов организовали пересылку военного оборудования из России за границу. Супружеская пара москвичей собирала балочные держатели в гаражном боксе в столице. Транспортировкой в Грузию – и дальше на Украину - занимались иностранцы.

В отношении жителей Москвы и водителя возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде военной техники. Наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двенадцати лет со штрафом до двух миллионов рублей, передает "Интерфакс".

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