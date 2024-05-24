Киев заявил о беспомощности западного оружия перед российскими системами РЭБ

Украина просит производителей срочно модернизировать вооружения

Самое высокотехнологичное американское оружие не выдерживает встречи на Украине с российской технологией помех. Жалобы высокопоставленных украинских чиновников приводит The Washington Post.

Как сообщает издание, переданные ВСУ Вашингтоном боеприпасы со спутниковым наведением не выдерживают работы систем РЭБ. Глушение Россией систем наведения артиллерийских снарядов Excalibur с GPS-наведением и ракетной системы HIMARS вынудило официальные лица в Киеве срочно обратиться за помощью к Пентагону. Украинские военные хотят получить модернизацию переданного вооружения от производителей.

Решение вопроса с Вашингтоном по улучшению неисправного вооружения существенно замедляют чрезмерно бюрократические процедуры. В России же тем временем заявляют, что у Запада нет оружия, которое помогло бы Украине избежать неудач на поле боя.

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