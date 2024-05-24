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Киев заявил о беспомощности западного оружия перед российскими системами РЭБ

21:49
  • пятница
  • 24 мая 2024

Украина просит производителей срочно модернизировать вооружения

Самое высокотехнологичное американское оружие не выдерживает встречи на Украине с российской технологией помех. Жалобы высокопоставленных украинских чиновников приводит The Washington Post.

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Как сообщает издание, переданные ВСУ Вашингтоном боеприпасы со спутниковым наведением не выдерживают работы систем РЭБ. Глушение Россией систем наведения артиллерийских снарядов Excalibur с GPS-наведением и ракетной системы HIMARS вынудило официальные лица в Киеве срочно обратиться за помощью к Пентагону. Украинские военные хотят получить модернизацию переданного вооружения от производителей.

Решение вопроса с Вашингтоном по улучшению неисправного вооружения существенно замедляют чрезмерно бюрократические процедуры. В России же тем временем заявляют, что у Запада нет оружия, которое помогло бы Украине избежать неудач на поле боя.

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