ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В госпитале Вишневского вручили награды бойцам СВО

10:40
  • суббота
  • 25 мая 2024

Многие военные решили остаться в армии

Участникам спецоперации в госпитале имени Вишневского вручили награды и жилищные сертификаты. Для желающих после лечения и профессиональной переподготовки продолжить военную службу уже подобраны места проживания.
Путин пообщался с военными в госпитале имени Вишневского

Освоить новую профессию решили почти 50 человек. Работать будут не только с документами, но и с личным составом. Руслан был командиром отделения, получил тяжёлое ранение под Клещеевкой. Госпиталь Вишневского для него - уже третий для него за несколько месяцев. Когда предложили остаться в армии, хоть и не на поле боя -  долго не раздумывал, как и многие другие.

Вместе с сертификатами об образовании военные получают и документы на жилье. Всех, кто прошёл курсы обучения, по новому месту службы уже ждут ведомственные квартиры. Рассказывают всё о льготах и возможностях раненым прямо в госпиталях.

Разъясняют и всё, что связано с накопительно-ипотечной системой для военных. Ведь, несмотря на тяжёлые ранения и на то, что пережили эти люди на поле боя, впереди их ждёт новая жизнь.

Александра Панина, «ТВ Центр»

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вручение наград бойцам СВО
Вручение наград бойцам СВО
Вручение наград бойцам СВО
Вручение наград бойцам СВО
Вручение наград бойцам СВО
Вручение наград бойцам СВО
Вручение наград бойцам СВО
Вручение наград бойцам СВО
Вручение наград бойцам СВО
Вручение наград бойцам СВО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.