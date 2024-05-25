В госпитале Вишневского вручили награды бойцам СВО

Многие военные решили остаться в армии

Участникам спецоперации в госпитале имени Вишневского вручили награды и жилищные сертификаты. Для желающих после лечения и профессиональной переподготовки продолжить военную службу уже подобраны места проживания.

Освоить новую профессию решили почти 50 человек. Работать будут не только с документами, но и с личным составом. Руслан был командиром отделения, получил тяжёлое ранение под Клещеевкой. Госпиталь Вишневского для него - уже третий для него за несколько месяцев. Когда предложили остаться в армии, хоть и не на поле боя - долго не раздумывал, как и многие другие.

Вместе с сертификатами об образовании военные получают и документы на жилье. Всех, кто прошёл курсы обучения, по новому месту службы уже ждут ведомственные квартиры. Рассказывают всё о льготах и возможностях раненым прямо в госпиталях.

Разъясняют и всё, что связано с накопительно-ипотечной системой для военных. Ведь, несмотря на тяжёлые ранения и на то, что пережили эти люди на поле боя, впереди их ждёт новая жизнь.

Александра Панина, «ТВ Центр»

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