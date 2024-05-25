Юг Бразилии ушёл под воду из-за мощных ливней

Затоплен крупный город

Мощные ливни вновь обрушились на Бразилию. Во власти наводнений находится самый южный штат страны. За сутки там выпало более месячной нормы осадков.

Под воду ушли улицы города Порту-Алегри. Из-за режима ЧС отменены занятия в школах. На помощь экстренным службам направлены военные. Новый удар стихии свёл на нет восстановительные работы после недавних сильнейших наводнений.

В апреле и начале мая продолжительные дожди вызвали разливы рек. Жертвами наводнений стали 163 человека, более 70-ти до сих пор числятся пропавшими без вести. Свои дома были вынуждены покинуть свыше полумиллиона жителей, сообщает "ТВ Центр".

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