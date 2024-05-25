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Вертолёт Пашиняна совершил аварийную посадку

10:20
  • суббота
  • 25 мая 2024

Премьер-министр не пострадал

Вертолёт премьер-министра Армении Никола Пашиняна экстренно совершил вынужденную посадку на стадионе города Ванадзор в 132 километрах к северу от Еревана. Об этом сообщают армянские правительственные каналы в Telegram.

По их данным, Пашинян летел в город Ташир на границе с Грузией. По другой информации, глава правительства Армении направлялся в населённый пункт Баганис на границе с Азербайджаном, где недавно была делимитирована армяно-азербайджанская граница.

В свою очередь, ТАСС передаёт, что вертолёт с Пашиняном совершил экстренную посадку из-за плохих погодных условий. Премьер-министр не пострадал.

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