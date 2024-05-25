А генсек НАТО призвал к эскалации

Германия дошла до предела своих возможностей в помощи Украине. Трудное признание сделал в интервью на немецком телевидении Олаф Шольц. Канцлер подтвердил: Берлин не готов передавать Киеву дальнобойные ракеты "Таурус". Несмотря на то, что европейские военные ресурсы тают на глазах, руководство НАТО продолжает подталкивать союзников к опасным действиям.

Украинцам же теперь всё труднее прятаться за границей. Глава МВД немецкой Баварии выступает за отмену выплаты пособий украинцам призывного возраста. По его подсчётам, ряды ВСУ могли бы пополнить 200 тысяч крепких мужчин. А вот дальнобойных немецких ракет "Таурус" Киев не получит, заявил канцлер Олаф Шольц.

Генсек НАТО Столтенберг говорит, что не знает, когда Украину примут в альянс. И вслед за американским госсекретарем призывает к эскалации.

Для союзников пришло время подумать, не следует ли снять некоторые ограничения, которые они ввели на использование оружия, переданного Украине.

Всё потому, что на фронте явные проблемы – пишет Washington Post. А российская армия научилась глушит" даже распиаренные "Старлинки" – признаётся глава компании SpaceX Илон Маск.

А тут ещё Венгрия блокирует всё, что связано с военной поддержкой Украины, в том числе и воровство российских активов – сокрушается Fanential Tims. Киев, тем временем, давит на союзников. По просьбе Зеленского президент Финляндии обзванивает лидеров глобального Юга, буквально умаляя их приехать в Швейцарию на так называемый саммит мира.

Позиция Москвы однозначная: формула Зеленского - нереалистичный ультиматум. Об этом ещё накануне в Минске заявил Владимир Путин.

Мы отдаём себе отчёт в том, что легитимность действующего главы государства – она закончилась. Думаю, что одна из целей конференции, которая анонсирована в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего Киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства. Или уже не действующего. Но вот эти пиаровские шаги – они не имеют значения для юридических документов.

Да и реальных переговоров ни Киев, ни уж тем более его западные кураторы, не хотят. Иначе зачем Вашингтону выделять новый пакет военной помощи в 275 миллионов долларов.

Матвей Шестаков, «ТВ Центр»

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